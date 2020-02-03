渣打銀行總經理林遠棟今（3）日率一級管理團隊，至各部門向同仁拜年走春。呼應數位金融趨勢，渣打銀行金鼠年開工紅包改以轉帳匯入員工帳戶，總經理林遠棟仍準備象徵「一元復始」的發財賀卡致贈同仁，為大家添財開運，迎來鼠不盡的福氣。

渣打銀行總經理林遠棟表示：「去年在充滿挑戰的大環境下，渣打銀行仍維持穩健成長，各領域業務皆繳出亮眼成績單，儘管近來新型冠狀病毒疫情蔓延，但相信只要攜手團結，便能共度挑戰，渣打銀行對於今年前景依然深具信心。2020年是渣打集團深耕台灣市場35周年，不僅是重要里程碑，更象徵台灣已成為集團高度重視的關鍵市場，在金鼠年渣打銀行將秉持創新思維，持續深耕台灣市場，提供台灣消費者貼心專業的銀行服務。」

而面對新型冠狀病毒疫情，渣打銀行管理團隊在年假期間迅速組成台灣防疫小組，密切關注疫情發展，確保日常營運不受影響。渣打銀行目前除針對有需要的同仁要求落實隔離與自主管理措施，進出辦公場所需噴灑酒精、戴口罩，同時減少面對面會議，鼓勵改以電話或視訊會議，同仁差旅至中國大陸地區也暫時避免。而因應政府決議高中以下延後開學，同時宣布家長可申請「防疫照顧假」，渣打銀行已開放若有照顧學童需求的同仁，在既有的「家庭照顧假」外，可額外申請「防疫照顧假」，兼顧工作與家庭生活平衡。

儘管近期新型冠狀病毒疫情引發金融市場擔憂，增添市場不確定性。渣打銀行建議，投資人不必過度悲觀，疫情在短線上對於投資信心比實際影響更重大，建議投資人可留意市場修正後的佈局機會，同時應透過多元資產配置調整，提高分散風險能力，同時持續留意潛在風險與市場波動，以求達成穩健成長的長期投資目標。

此外，新型冠狀病毒疫情擴散，消費者盡量減少直接接觸，也提升數位金融平台使用率，渣打銀行去年推出全台首創的「SC Keyboard Banking」，適用各種社群或通訊軟體，使用者在與親友聊天過程中，可直接在視窗內進行轉帳或發紅包，線上發紅包還可附上祝福問候或圖片。「SC Keyboard Banking」數位發紅包功能，在農曆春節假期時間深受消費者歡迎，今年一月份透過「SC Keyboard Banking」線上轉帳／發紅包總金額成長率近40％。

(中時 )