苗栗縣造橋鄉平仁路3日發生車禍，吳姓男子駕車突失控撞擊路上行人57歲高姓婦人，並衝進路邊機車行，高婦遭撞後送醫不治。

苗栗縣消防局獲報趕抵現場，發現高女身上多處骨折擦傷，無呼吸心跳，緊急送往頭份為恭醫院搶救仍告不治。

經調查，吳姓男子駕車返家行徑造橋鄉平仁路，距離造橋分駐所不到100公尺處，突然失控撞擊停放路邊的自小客車，再撞上57歲高姓婦人後衝進一旁的機車行，肇事吳男經檢測無酒精反應，詳細肇事原因待警方進一步調查釐清。

(中時 )