轎車失控衝撞 路過婦人遭撞枉死 21:302020/02/03 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 轎車突失控衝撞進機車行。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣造橋鄉平仁路3日發生車禍，吳姓男子駕車突失控撞擊路上行人57歲高姓婦人，並衝進路邊機車行，高婦遭撞後送醫不治。 苗栗縣消防局獲報趕抵現場，發現高女身上多處骨折擦傷，無呼吸心跳，緊急送往頭份為恭醫院搶救仍告不治。 經調查，吳姓男子駕車返家行徑造橋鄉平仁路，距離造橋分駐所不到100公尺處，突然失控撞擊停放路邊的自小客車，再撞上57歲高姓婦人後衝進一旁的機車行，肇事吳男經檢測無酒精反應，詳細肇事原因待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #苗栗 #造橋 #轎車 #失控 #衝撞 #路過 #婦人 #枉死 #不治 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 神奇！港口宮擲筊送轎車 頭獎得主：夢到有人說她「很有福氣」 12:442020/01/30 生活 苗縣府新春祈福 徐耀昌籲網勿散布疫情假消息 13:352020/01/30 生活 騎士撞轎車噴飛慘死 駕駛崩潰喊：我不知道 14:212020/01/30 社會 老嫗年初二探望女兒 深夜迷途幸有警助返家 14:202020/01/30 社會 內輪差肇禍 台南老婦遭曳引車撞死 23:252020/01/30 社會 酒駕逃逸又撞3車 駕駛送醫不治 12:012020/01/31 社會 管制站前拉K 男中橫便道連撞5車 10:242020/02/01 社會 造橋鄉舉辦農民節大會 表揚多位優良農民 13:042020/02/01 生活 大澤隆夫主辦《全境失控》飲酒會 揪兩大型男吃飯竟訂錯位 18:222020/02/01 娛樂 51歲大澤隆夫為戲狂奔 累爆直呼：我不是湯姆克魯斯 14:542020/02/02 娛樂 社會熱門新聞 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 聯結車撞8汽機車1死3傷 飛越護欄驚悚畫面曝光 - 社會 台鐵離奇事故！男爬區間車頂 慘遭特高壓電擊 - 社會 新莊某藥局囤30箱口罩 檢調追查中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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