武漢肺炎引發國內口罩搶購潮，沒想到除了買不到口罩的問題外，竟然又引發了另一個問題。國民黨立委林奕華今指出，，因為政府全面徵用口罩，致使相關食品業者也無法從長期配合廠商買到口罩，間接讓國人暴露在食安風險中。

林奕華接到食品業者、烘焙業者、餐盒業者、食品容器業者陳情，因為行政院口罩統一徵用，致使第一線工作人員無「罩」可用，恐引發後續食安危機。

林奕華指出，目前食藥署與疾管署對於食品業者使用口罩的態度，顯然不盡相同。食藥署在1月29日公告指出，食品接觸且有影響產品之衛生安全的工作人員，只須配戴一般口罩以達衛生安全自律管理，不須使用醫用口罩，請餐飮從業人員及民眾不用恐慌。

但在疾管署2月2日「醫療機構感染管制-新型冠狀病毒(2019-nCoV)Q＆A 」的第一題就明確告知，外科口罩可以成功阻擋人在說話、呼吸或咳嗽時候產生的飛沫微粒。林奕華質疑，難道現在全國大鬧口罩荒，食安就可以打折嗎？如果工作人員因說話、呼吸或是打噴嚏所產生的飛沫微粒，因一般口罩無法阻隔，而導致污染食品衛生時，又該誰要負責？

林奕華表示，過去沒有鬧口罩荒時，其實第一線的食品業者、烘焙業者、餐盒業者、食品容器業者都自我提高食安標準，採用醫療用外科口罩以確保食品安全。現在，因為政府全面徵用口罩，致使相關業者也無法從長期配合廠商買到口罩，間接讓國人暴露在食安風險中。

林奕華認為，即便國內現在大鬧口罩荒，但食安標準絕對不容打折，更不可能倒退嚕回去用一般口罩。且食安影響範圍不亞於疫情，政府既然已全面徵用口罩，更應合理分配給食品業者，以確保國人食安標準不受影響。

(中時 )