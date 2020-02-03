武漢肺炎疫情持續失控，截至3日晚間8點，大陸地區已出現17,335起確診病例，相較前一日增加了近3,000例，死亡數多達361人。儘管當局政府現已封鎖多個城市，不過防止疫情擴散的成效有限，大陸防疫專家指出，武漢目前試劑數量不夠，並非每個人都能檢測，疫情恐比帳面上的數字還要嚴重許多。

綜合陸媒報導，全國疫情以武漢地區最為嚴重，共有5,142例確診、265人死亡，國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟表示，團隊2日赴武漢參與救治工作時，發現該市目前試劑的數量不夠，並不是每個人能夠得到檢測確認是否感染。

李蘭娟坦承，「早發現、早診斷、早隔離、早治療」的防疫手段，對現在的武漢來說還做不到，盼全國能一起支持武漢人民，同時她也呼籲，雖然武漢目前處於封城階段，但對於運送物資、志願者的車輛、飛機等支援，絕對要保證通行順暢。

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(中時電子報)