為因應武漢肺炎導致的搶購口罩問題，中央流行疫情指揮中心今日宣布，口罩販售實名制將於2月6日上路，由民眾持健保卡，到健保特約藥局購買，每張健保卡7天內只可購買2片，每片降低為5元。同時限制健保卡號碼，單號是每周一、三、五購買；雙號是二、四、六，周日則是全民都可購買。

中央流行疫情指揮中心提出變更口罩販售方式：

一、政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自明(4)日起停止販售。

二、健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

三、為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

四、針對需要口罩之獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

(工商 )