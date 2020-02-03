蘿莉塔近日飛到菲律賓馬尼拉為友人慶生，她2日表示自己與朋友們入住的民宿很美，照道理說應該整棟都是滿滿人潮，沒想到住進去當天發現只有他們，後來從民宿主人口中得知，原來相隔不遠的火山剛噴發，旅客嚇到全部取消住宿，所以讓他們意外包棟，她笑說：「當地人完全沒在怕，平常包棟要花好幾萬呢。」

武漢肺炎疫情持續升溫，蘿莉塔遊馬尼拉也感受到疫情可怕，她搭機前菲律賓並無案例，朋友還說可以在當地買口罩回台，沒想到飛機一落地，當地就冒出第一起案例，本來看到機場有賣口罩心安不少，她急著去換菲律賓幣來購買，就在短短5分鐘內全部完售，他們一行人只好多跑幾家馬尼拉藥妝店，不過依然買不到，後來是靠友人援助口罩度過危機，她表示：「菲律賓人比我們還怕，不管百貨公司、商場，大家都戴著口罩。」

蘿莉塔辣曬鉛筆腿。（蘿莉塔提供）

這次出遊蘿莉塔感觸頗深，「馬尼拉跟想像的不一樣，城市建築很歐美，但貧富差距非常大。」她形容到當地所見極為震撼的一幕，馬路中間的安全島躺了許多小小孩，剛看到時她嚇傻，友人卻見怪不怪，後來聽朋友說明才知道，在菲律賓墮胎是違法行為，很多父母沒有足夠準備卻不小心懷孕，孩子只能生下來卻無法得到妥善照顧，因此，在安全島上的小孩很多都是孤兒。

蘿莉塔身材穠纖合度超誘人。（蘿莉塔提供）

(中時 )