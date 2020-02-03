曾主演電視劇《遺失的1／2》的新生代男神陳璽安，受邀擔任台北市流浪貓保護協會2020年度代言人，日前特別到送養會場協助送養貓咪，並到協會拍攝封面照，對於貓毛嚴重過敏的他，敬業完成協會封面拍攝工作。

陳璽安去年9月參加內湖送養會後，溫柔乖巧的成貓「默默」始終沒有找到好人家，陳璽安心裡蠻難過，覺得好像沒有盡到送養責任，所以再次呼籲，盼大眾能多給成貓一個機會，「成貓相對穩定，也適合新手飼養，大家可以跟送養人多聊聊每隻貓咪的個性，選擇適合自己的」。

其實陳璽安5年前就與協會結緣，奶奶家中的貓咪過世後，孝順的陳璽安不忍奶奶傷心，特別到協會認養一隻小黑貓陪伴奶奶，陳璽安礙於工作時間不固定，自己雖未養貓，但對於動保一直很關心，也會到動物之家做服務。

他呼籲大家「即便喜愛動物，也要視自己能力量力而為，每個人都做個負責任的主人，思考清楚自己是否能夠照顧毛孩一輩子，不棄養也不衝動領養，如果真的無法飼養也勿隨意棄養。毛小孩或許只是你生活的一部分，但你是牠的全世界」。開春雖不平靜，他呼籲大家注意防疫工作才能擁有健康身體，而他今年也將陸續推出其他影視作品及出席協會大型活動。

(中時 )