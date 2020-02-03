武漢肺炎來勢洶洶，警政署長陳家欽3日至雙北市幾個派出所慰問執勤第一線同仁，座談了解員警近期防疫工作的執行狀況 ，囑咐同仁注意自身的健康狀況，隨時保持清潔衛生。員警紛紛向陳家欽反映，年節期間公發醫療用口罩，加上各單位自行購買儲備，遲早會用完。北市某緊鄰醫院的繁重派出所，更估計口罩量最多撐10天，陳家欽表示已向中央反映爭取。

內政部長徐國勇今也到警政署聽取重要工作簡報，他表示，大陸爆發武漢肺炎後，各警察機關同仁積極協助防疫，從入境檢疫、偵處假訊息、協尋、訪查遭隔離、失聯者，到集中場所安全維護等，他代表總統及院長感謝全體警察的動員。

年節期間，各警察外勤單位已獲發醫療用口罩，但以北市派出所為例，各所、隊配發2盒共100個，某些勤務繁重派出所，每天上班人數達30多人，若緊鄰醫療院所，常處理院內案件，進出醫院一次就得換個口罩，公發口罩很快就會用罄。

某派出所所長說，在派出所本就會儲備醫療用口罩，武漢肺炎爆發後，尚未有口罩之亂，即購買口罩儲備公務使用，加上年節期間公發，估計也只能再撐10天左右，希望中央統一調度、增加生產後，視疫情程度持續配發，否則員警將暴露在風險之下。

陳家欽指出，政府有口罩調度機制，對於同仁反映口罩不足問題，已向中央反應，會為員警爭取權益。他提醒員警注意自身健康，隨時保持清潔衛生，才能保護更多民眾健康。

(中時 )