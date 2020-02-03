2020年5月將上映的《玩命關頭9》，這是《玩命關頭》系列的第9篇章，這個電影系列備受全球影迷熱愛長達將近20年，到目前為止，全球票房已經累積到超過50億美元的驚人成績。馮迪索（Vin Diesel）飾演的「唐老大」和莉蒂與他的兒子小布萊恩，正在過著與世隔絕的平靜生活，但是他們都知道這種平靜的生活隨時隨地都會受到致命危機的威脅。

曾經執導《玩命關頭》第3集、第4集、第5集和第6集的華裔導演林詣彬回歸執導《玩命關頭9》，他讓這個電影系列成為全球大賣的超級動作鉅片。這次唐老大的團隊將再度攜手合作，槓上他們遇過最高竿的職業刺客和飆速車手，並且阻止他摧毀全世界的邪惡計畫，而這個神秘人物也正好是早就被唐老大切斷兄弟關係的親弟弟雅各，由約翰希南（John Cena）飾演。

「韓哥」回歸《玩命關頭》大家庭。（環球電影提供）

《玩命關頭9》這部全新系列電影中的動作場面橫跨全球，從倫敦到東京，從中美洲到愛丁堡，然後從位於亞塞拜然的秘密地下碉堡，一直到喬治亞共和國首都提比里斯車水馬龍、熙來攘往的街頭。這一路上，老朋友將起死回生，昔日的敵人將再度回歸，歷史將被重新改寫，而且家庭真正的意義也將受到前所未有的考驗。

《玩命關頭》賣點之一的飛車追逐，在第9集中大幅升級。（環球電影提供）

再度回歸參與《玩命關頭9》演出的堅強卡司包括蜜雪兒羅卓奎茲（Michelle Rodriguez）、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、路達克里斯（Ludacris）、喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、姜成鎬，以及奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）與莎莉賽隆（Charlize Theron）。曾經榮獲葛萊美獎肯定的當紅歌手和超級巨星卡蒂B（Cardi B）在《玩命關頭9》一片中將飾演全新角色蕾莎，一個和唐老大的過去有關聯的女子，另外，雷鬼動音樂巨星歐蘇納也在這部電影中客串演出。該片5月22在台上映。

(中時 )