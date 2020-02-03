吳鳳3日發布影片，以土耳其文解釋武漢肺炎至今疫情，他透露遠在土耳其的家人相當憂心自己跟妻小的安危，影片中他除強調台灣從出現案例起，便進入高度防疫狀態，也提及台灣具有發達的醫療科技，若加入WHO可以協助其他國家共同防疫，最後他也娓娓道來土耳其與台灣兩地往來的感人情誼，令人感動。

吳鳳表示：「大陸疫情爆發後，台灣全民提高驚覺，進入高度防疫的戒備狀態，機場也有全身測溫的機器，不管是百貨公司，還是健身房等其他地方都開始檢查進出人士的體溫。」他強調，「台灣近年在醫療科技高度發展，台灣人也很信任自己的醫療專業。」他也親自示範如何正確戴上口罩。

值得一提的是，土耳其近日發生地震死傷慘重，吳鳳透露許多台灣人詢問如何幫忙，並捐款給受災地，他指出最大原因是由於1999年台灣921大地震，當時土耳其搜救協會馬上來台幫忙，並救出垮下大樓中的1位倖存女性，他感性地說：「那一年的幫助，台灣人沒有忘記。」字句令人感動。

(中時 )