新北市蘆洲區永樂街堤防邊3日晚間八時許發生火警，起火原因疑小朋友玩鞭炮，不慎燃燒草皮，造成約一台機車大小面積草地起火，警消獲報後，緊急撲滅火勢，未傳出人員受傷，詳細事發原因仍待進一步釐清。

(中時 )

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