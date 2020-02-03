抗疫未開學 屁孩蘆洲堤防玩爆竹起火嚇傻 22:202020/02/03 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆洲堤防3日晚間發生火警。（轉自臉書我是蘆洲人／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蘆洲區永樂街堤防邊3日晚間八時許發生火警，起火原因疑小朋友玩鞭炮，不慎燃燒草皮，造成約一台機車大小面積草地起火，警消獲報後，緊急撲滅火勢，未傳出人員受傷，詳細事發原因仍待進一步釐清。 (中時 ) #抗疫 #未開學 #屁孩 #蘆洲 #堤防 #玩爆竹 #起火 #嚇傻 #草皮 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股抗疫 法人評估三情境 04:092020/01/30 財經要聞 抗疫出招－金管會信心喊話 國安基金備戰 04:102020/01/30 金融．稅務 抗疫出招－居家隔離遭吃假 可罰雇主百萬 04:102020/01/30 金融．稅務 抗疫出招－八大行庫緊急會議 訂四大SOP 04:102020/01/30 金融．稅務 抗疫出招－金控董座 看好科技業轉單效應 04:102020/01/30 金融．稅務 《通信網路》宏達電抗「疫」，明改居家上班、下周需繳交健康聲明表 08:352020/01/30 財經 陸同意美國專家 赴中協助抗疫 04:092020/01/31 全球財經 台灣燈會如期點燈 抗疫大挑戰 04:102020/01/31 生活新聞 表藝場館抗疫 看戲先量體溫 04:102020/01/31 藝文副刊 《半導體》回神抗「疫」，台積電拉台股奮起 11:082020/01/31 財經 社會熱門新聞 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 聯結車撞8汽機車1死3傷 飛越護欄驚悚畫面曝光 - 社會 台鐵離奇事故！男爬區間車頂 慘遭特高壓電擊 - 社會 新莊某藥局囤30箱口罩 檢調追查中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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