協助保戶對抗武漢肺炎，國泰人壽祭出六大措施，首先是保戶若不幸確診感染武漢肺炎住院，可一通電話啟動保險金預付機制，不必等出院就可先領到理賠金，因應相關緊急需求，若是國壽合作的醫院，更可進行保險理賠金直接抵繳住院費用，保戶可省去準備現金與申請理賠的程序。

其次，國壽6日表示，衛福部已將嚴重特殊傳染性肺炎，即武漢肺炎列入法定傳染病，只要是國壽的醫療險保單，全部會將武漢肺炎列入保障範圍，即不除外，凡因武漢肺炎入住「負壓隔離病房」者，除了給付住院日額醫療保險金外，亦比照加護病房住院予以理賠，等於保障加倍。

國壽也提醒保戶趁此機會檢視自身醫療險保障是否充足，如國壽特定醫療終身險保單，其保障範圍可涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額。亦即可支應住院期間的相關費用。

第三項措施是確診武漢肺炎的保戶其保費可緩繳三個月；第四是保單借款利息可緩繳三個月；第五是國壽房貸客戶若感染武漢肺炎可緩繳本金及利息三個月；第六即是提供24小時專線。

國壽也建議保戶可加入官網會員，即可以享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等、國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，可降低與人接觸的機會，即可減少傳染源。

(工商 )