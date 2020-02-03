全球前兩大金屬圓鋸機及彎管機製造大廠-SOCO和和機械，由於產業多元布局，加上很早就導入智慧自動化生產，2019年業績逆勢大幅成長，2020年營收可望成長一成以上。和和機械表示，砸下10億元重金打造的南投新廠，主攻3D光纖雷射切管機，預計2022年底完工啟用後，期許3年後集團業績挑戰30億元，以及達成推動股票上市櫃的目標。

中美貿易戰撼動全球經濟，台灣機械產業更是遭遇到一波嚴重打擊，2019年整體產值大幅衰退16％！不過，SOCO和和機械去年卻逆勢成長14％，營收逼近20億元，在一片衰退的機械產業中異軍突起。和和機械與所有員工分享獲利成果，每位員工平均可領取4至8個月不等的年終獎金，讓其他同業羨慕不已。

和和機械董事長林志遠表示，和和機械已有41年歷史，產品發展的軌跡從手動單機到自動化連線系統，現在更進步到機械可以智慧運算最佳切割方式、建議最少廢料製程、無人化操作及跨國遠端監控等等，從勞力密集的傳統機械提升至智慧自動化領域；至於產業分布包括汽車業、醫療業、航太業、家具業等等。

和和機械執行總經理羅嘉宇表示，和和機械同時也是全球第一家切入3D光纖雷射切管機的彎管機製造大廠，今年進一步攜手歐洲技術合作雷射切割機，砸下10億元重金在南崗工業區建置新廠，預計2022年底完工啟用，初期年產值可達5億元以上。

SOCO和和機械企業總部進駐台中精密機械園區，集團還在周邊打造了3棟7層花園樓房的員工宿舍，有套房及3房住家的樣式，用低於市價5至8成的價格，租或售給員工、甚至提供員工5至10年、無息分期支付頭期款。

羅嘉宇表示，社區命名為「錦繡願景Graceful Woods」，是依照董事長夫人姓名所取，因為這是夫人創業以來的願望， 希望給員工一個溫馨的家，公司就是員工的家。

此外，和和機械營運總部除了有古典音樂相伴，挑高大廳和歐式咖啡廳吧檯，讓人放鬆的在這裡洽談生意；員工運動中心可以讓員工在下班後打打羽毛球，跑步揮汗紓壓一天的壓力。企業成功轉型及豐碩分紅，加上良好的工作環境，員工流動率很低，堪稱是台灣機械產業的幸福企業。

(工商 )