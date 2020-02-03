2020台灣燈會在台中！台中市政府與晏山林萬寶資產、若樸建設及大陸建設聯合打造「台中大坑圓環花燈」，於3日舉行「人天共好‧新春祈福」點燈儀式；市府指出，此次打造大型燈箱為國內首次嘗試的大型多層剪紙類型金屬雕刻，結合傳統剪紙氣氛和新式紙雕光影效果，讓春節洋溢著滿滿喜氣。

「台中大坑圓環花燈」配合台灣燈會活動，特選擇於大坑在地人最熟悉的東山圓環；主導的「晏山林」-味丹萬寶團隊表示，該地點呼應晏山林於10年前開發初始，偕同味丹文教基金會與老樹愛好者機構，一同搶救東山圓環老楓香的故事。

味丹萬寶團隊指出，原有的老楓香現雖已不在，藉由燈會活動，以晏山林開發初心，結合在地文化地景委託劉德輔老師進行本次策展，結合厚德正庫燈光藝術家賴文炎及年輕藝術家黃婉茜共同打造，自3日起每晚6時點燈，配合燈會展至23日止。

該作品主題為「上元節鬧元宵－大樹下的美好生活」，透過多層細緻雕刻的陽極處理鋁板，從背後及四周Led打光，營造出層次豐富、含義深遠的特色花燈，並融合了上元節（元宵節）鬧元宵、銀白月光灑在大地上、百年茄苳樹開花結果、貓頭鷹、五色鳥、螢火蟲、蝴蝶，以及村落院埕年節生活的舞獅、窯灶、拜年、吃湯圓等意象。

味丹萬寶團隊說，藝術風格新舊融合，結合傳統剪紙雅、巧的元素符號及新式多層次剪影風格，以傳達出細緻的趣味性和藝術性。類似皮影戲的新式剪紙創作，採用多達10層以上的光影佈景，每一幅景致就述說著一整篇故事；參考作品為印度藝術家Hari ＆ Deepti夫妻的作品，從背後打光，如夢似幻，站立在作品前，細細品味與解讀，是非常棒的視覺及心靈享受。

市府表示，大坑圓環花燈區策展由「晏山林」萬寶資產公司，邀請若樸建設，以及大陸建設三方一同贊助籌辦，為在地導入設計元素；「晏山林」係一廣達141公頃的高級生態別墅兼休憩區，承繫在地頭嵙山文史，具國內少見的國際格局，近兩年透過第一個開發個案，若樸建設 「樸山村」案，由國際知名設計團隊-半畝塘設計，規劃28戶生態與人文建築聚落，屢創高價，開拓大坑地產整體新格局。

市府強調，該公司將於今年春順勢推出第二期 30戶的球場景觀戶；同於晏山林園區，大陸建設委託新加坡SCDA事務所設計的度假別墅案也將於今年下半年問世，未來更將在旅館區注入更多設計能量。

(中時 )