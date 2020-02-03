新北市土城護樹者聯盟在臉書發文痛批，新北市捷運局為興建捷運三鶯線，徵收土城榮胞之家土地，將當地4顆珍貴苦楝樹移植至淡水金色水岸，沒想到樹枝卻在移植過程遭砍斷，僅剩樹幹本體；新北市捷運局回應，搬運廠商因擔心樹體太大，過不了淡水捷運地下道，才擅自修剪，將對廠商開罰5萬元，並找專家協助修復樹木。

土城護樹者聯盟成員洪郁凱指出，當初新北市捷運局表示須徵收土地，蓋設捷運三鶯線媽祖田站，並建設共購宅，因此需將榮胞之家老樹移至其它地方。

洪郁凱說，新北市樹委會也在去年通過審議，決定將4顆苦楝樹移至淡水高灘處，供遊客欣賞；但沒想到，日前他去淡水遊玩時，卻發現4棵樹木皆僅剩主樹幹，樹枝、樹葉通通遭剪光，情況慘不忍睹，令他痛心疾首。

洪郁楷痛批，樹保團體曾向捷運局提議變更捷運設計，不用移植，但捷運局為施工方便，強硬移植珍貴老樹，導致樹木遭永久性破壞，現在要將樹體恢復成原本的模樣幾乎不可能，政府行事過於草率。

新北市捷運局回應，移植樹木工程是在年前進行的，當時移植廠商擔心樹體過大，無法通過淡水捷運線地下道，才自行修剪樹枝、樹葉，他們也是昨日才得知訊息。

捷運局表示，現將對移植廠商開罰5萬元，並找專家研議，協助修補苦楝樹，希望能將樹木恢復成原本的模樣。

(中時 )