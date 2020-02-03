因應「口罩亂象」，中央流行疫情指揮中心3日宣布，原先超商通路將從4日開始停賣，從6日開始購買口罩將正式啟動實名制，也就是7天內每人持健保卡至藥局可以10元購買2片口罩；為分散購買人潮，也將採身分證字號末碼單雙號的分流機制，同時也建置口罩地圖，顯示目前各藥局的庫存情況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前引發口罩之亂，主要是有三大原因，分別是供需不平衡、民眾搶購、以及在不需要的時候用了過多的口罩，除了持續積極宣導口罩使用的必要性與時機之外，將重新規劃口罩資源做最有效的分配。

陳時中坦言，目前1天的產能是320萬片，以每人7天限購2片來看，預期在1週內讓500萬人買得到口罩。他說，過去台灣的口罩銷售量是「1個月130萬片」，但目前搶購的情況是始料未及的，原先超商通路的1份3片販售方式，「僅70萬人能購買」，主要是希望每個人都有部分的戰備存糧，「希望越多的人擁有口罩越好」。

陳時中指出，未來口罩將分作兩種用途是專業使用以及民生使用，專業使用仍是以地方衛生局配發，至於民生使用的部分，四大超商通路自4日起停止販售，改採口罩實名制。

根據最新的口罩實名購買機制，陳時中指出，健保署將在兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

民眾6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買，沒有藥局的52個偏遠區域，民眾則是前往地方衛生所購買。

(工商 )