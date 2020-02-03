受農曆春節期間武漢肺炎擴散影響，全球股市再次進入動盪狀態，其中又以外資在亞股的動向最受矚目。不出意料，大陸官方延後開市開工的決定，增加了市場對大陸經濟的擔憂，於是上週外資轉而對其他亞洲股市展開全面賣超，連帶也讓亞洲股市自2020年以來的漲幅全數回吐，台灣與韓國正是這一波亞股資金外流最嚴重的受災戶。

根據統計，過去一週以來外資對台股賣超金額達10.29億美元、對韓國也賣超10.65億美元，兩國股市的賣超金額分別居亞股的前兩名。受大陸經濟預期不明朗的影響，東協股市也同受波及，泰國也出現3.69億美元的大量賣超，股市規模較小的印尼、菲律賓、越南與馬來西亞，外資亦同步賣超，就連與大陸經濟甚少牽連的印度也被外資賣超2.5億美元；顯示恐慌氣氛蔓延亞洲，在疫情尚未回穩前，外資資金已用賣超行為先投票。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，大陸官方延後開工的決定，必然會對部分產業造成衝擊，當前疫情仍處相對初期階段，應謹慎留意後續擴散狀況。不過，回顧過去SARS與全球重大疫情期間，短線賣壓雖重，但股市在市場氣氛轉趨穩定後多有明顯反彈，以目前全球央行及低利率環境及全球經濟擴張，短線若出現任何恐慌式的賣壓，反而都會是長期的買點。

林雅慧補充，當前大陸已是全球第二大經濟體，經濟影響力跟當年SARS期間已是不同可語，官方必然會立即採取穩定措施以利全球經濟穩定；譬如人行已於上週末宣佈加大銀行間流動性，用1.2兆人民幣逆回購操作並於2月3日立即實施，而且人行也宣示將提供充足流動性，保持金融市場流動性充裕且維護貨幣市場利率平穩，包括放寬發債規定、加強製造業、中小、民營企業、民營企業等重點領域信貸支持，所以未來若疫情未失控，相關資產表現可望逐步回歸基本面。

林雅慧指出，亞洲各國央行仍有子彈創造流動性，今年以來馬來西亞央行已採降息、亞洲多國企業盈餘調整轉趨向上，且預期大陸官方將擴大經濟提振措施，所以儘管在疫情擴散期間，大陸景氣循環股中的觀光、旅遊、工業製造等會受到波及，但健康、醫療、線上娛樂等產業可能會因此受惠，因此現階段投資人若要配置A股，經理人的選股策略相當重要。

至於亞洲股市整體的後市展望，必須也要仰賴美國聯準會（Fed）後續而定。林雅慧表示，有鑒於美國聯準會（Fed）在2019年已有三次降息，且今年正值美國總統大選年，預料其貨幣政策偏向中立且保有彈性。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾在會後記者會表示全球經濟增長穩定，但包含武漢肺炎在內仍有不確定性，且他也不滿意於目前美國仍低於2％的目標通膨表現，因此市場已預期美國利率在今年仍有下調一碼的空間，這樣的環境對殖利率較高的亞洲股市本較有利；建議投資人在今年第一季，透過高股息的策略配置亞洲股市。

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