宇宙人將8日首度在台北小巨蛋舉辦「你的宇宙YOUNIVERSE 」演唱會，3日在練團室開工，他們穿著一身紅通通，象徵鼠年開工好彩頭。他們談到現心情緊張又期待，透露將在其中一首歌加入超越以往的舞蹈動作。

主唱小玉表示邊唱邊跳，相當緊張，擔心會出錯，貝斯手方Q自認有肢體障礙，笑說整場演唱會最擔心的就是跳舞，吉他手阿奎則透露演唱會上，將首度帶來個人solo演出，「有史以來最緊張」，他曾向五月天吉他手怪獸，請教如何突破心理障礙，「他說這是一定要經過的路程，讓我充滿鬥志。」

此外，近來武漢肺炎肆虐，開唱當天將實施工作人員全面配戴口罩，執勤前後量測體溫自主管理、場館出入口備有乾洗手器、消毒酒精提供觀眾使用等，方Q表示很多人買了票卻無法來，十分可惜，但他也認為健康第一，呼籲歌迷要注意身體健康。

(中時 )