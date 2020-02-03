28歲的演員謝毅宏因BL夯劇《越界》成為新生代小鮮肉，男女通吃，出道以來星路頗順遂。他在最新主演電影《女鬼橋》中，跟其他幾個同學參加學校的試膽大會，還得獨自一人深夜跑進女廁，慘遭女鬼襲擊。為了演出這場夜戲，劇組事前做好準備，也備請法師在旁保護，謝毅宏雖然是劇組中少數的「麻瓜」體質，但他在拍攝過程還是稍感不適。

28歲的演員謝毅宏因BL夯劇《越界》成為新生代小鮮肉，在新片也有突破演出。（傳影互動提供）

謝毅宏透露，拍攝廁所戲一度莫名突然很想吐、眼睛充滿紅血絲，但拍攝一陣子後，「從廁所出來後意外就舒暢了，後來劇組的隨片法師說是我的『老虎』保護了我。」原來謝毅宏曾拜過的虎爺冥冥之中保佑了他，他也表示，「從小到大很多人說我跟虎很有緣！」

謝毅宏日前拍攝的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》剛殺青，在殺青酒宴席遇上武漢疫情，他坦言大家都嚴陣以待，「包括演員和所有工作人員都戴著口罩，保護自己也保護他人。」他自己身為捷運族，口罩是最基本的配備，出入公共場合一定戴好戴滿，一看到配有消毒殺菌酒精液的地方，一定也會使用。謝毅宏也分享：「我本來就會吃維他命，不過之前斷斷續續地吃，最近開始一定每天按時吃，增強自己的抵抗力。」

電影《女鬼橋》改編校園熱門靈異話題，除了謝毅宏外，林哲熹、孟耿如、嚴正嵐、張寗、詹宛儒、葛丞等人領銜主演，並集結《紅衣小女孩》、《粽邪》製作團隊打造年度話題之作，該片27日全台上映。

(中時 )