金曲歌后蔡健雅，將5月9日第5度攻蛋，於台北小巨蛋舉辦「給世界最悠長的吻」2020巡演，3日主視覺曝光，她身穿長裙，踢出裙擺的大波浪，相當亮眼。不過她在拍攝時，吃了不少苦頭，嘗試大動作的跳躍、踢腿等，她因修習多年瑜珈，這些姿勢幾乎難不倒她，但為求完美，她左踢右跳不下上百次，相當敬業。

她拍攝當天，恰巧遇到寒流來襲，在拍照時，卻動到全身熱呼呼，還請同事幫她把冷氣開到最大，戰力十足，她在隔天睡醒後，發現鐵腿了，只好在家休息。而近期武漢肺炎肆虐，她日前原訂要去摩洛哥、巴黎旅行歡慶生日，臨時取消，她苦笑：「這也是我第一次生日沒有出國玩！」不過在台灣的友人近來紛紛邀約她吃飯，一連4天慶生，「相當溫馨，也吃的很飽，感謝我的好友們。」

她認為在非常時期，必須照顧好自己，才能進而照顧別人，鼓勵大家正視武漢肺炎議題，盼在這非常時刻更能團結在一起，她很感謝醫護人員：「感謝那些在醫療一線的勇敢醫務人員！大家一起加油，我們一起戰勝這個病毒！」此外，蔡健雅「給世界最悠長的吻」2020巡演台北站門票將於14日在拓元售票系統開賣。

(中時 )