新北市政府、金山區青年農友為推動地方發展，支持「新創生」政策，向國家發展委員會提出「金山山海產業復甦與創生計畫」，期盼爭取中央資源挹注；行政院也在日前地方創生會報上審定通過，未來將在各部會直接投下約5千萬經費，協助青年返鄉活化舊有產業。

金山位處偏鄉，青年外移，人口結構不斷老化，新北市長侯友宜、金山青年農友、金山區公所決定提案推動「金山山海產業復甦與創生計畫」，期盼找回流失人口。

金山區長陳國欽表示，經與在地青年組織「北海創生」討論後，決定以「推升地方生產力，導入多元智慧化農業」、「開發特色商品，點亮地方DNA」、「培養地方人才」、「發展街區活化」及「整建觀光亮點」5大策略向中央提案。

行政院也在近日拍板定案，除審定通過5項提案外，國發會還主動增加4個計畫，包含「休閒農業專區劃定」、「磺火漁業再生輔導」、「街區支付科技導入」、「杜鵑導入新創技術」。

中央未來將直接挹注5千萬經費，協助金山地方創生發展，期盼吸引青年返鄉，活化在地舊有產業。

金山區公所表示，希望未來能利用創生計畫結合在地的磺火漁業、甘藷、杜鵑、水耕蔬菜及友善稻米等產業，整合相關特色產業、資源，期盼與這群在地熱血青年一起追尋金山的新創生願景。

(中時 )