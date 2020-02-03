周興哲推出新專輯《小時候的我們》，3日出席Hit Fm聯播網活動，也是他年後開工的首個工作，他提到今年年夜飯，與家人一起下廚做菜，他特地做香菇雞湯、紅燒肉，自認廚藝不錯，家人吃完也讚不絕口，被問及女友趙岱新也有吃過他的拿手菜？他甜蜜說：「她說很好吃。」

他與女友穩定交往1年多，透露女友不會向他點菜，「她很隨和，我們做魚、肉，大家都一起吃。」至於情人節將至，與女友計劃如何歡慶，他表示目前還沒想法，當天也可能在家下廚煮情人節大餐，他預告情人節當天會上線新歌〈受夠〉MV，還形容該曲是他創作以來最喜歡的一首歌，「我創作的時候就一直哭，旋律很走心。」

而他在活動上，暢談第一次寫歌、第一次談戀愛、第一次失敗等經驗，他憶起12歲時，與初戀女友的初吻是在學校裡，他要送當時女友回宿舍，他當下很緊張，直直盯著女友看了5分鐘，讓女友以為他要提分手，結果他主動親了女友，他笑說：「感覺內心小鹿亂撞，很甜蜜。」不過2人戀情只維持4個月，是一段純純的愛。此外，武漢肺炎肆虐，周興哲呼籲出門要戴口罩，勤洗手防疫，他近來在新加坡、澳門等3場活動也延期、取消，現大多時間都待在家忙創作新歌。

(中時 )