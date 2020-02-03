實名制口罩販售週四上路，行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼文，說台灣本來就是口罩進口國，過去生產加上進口的總量只能應付一般狀況。如今武漢肺炎爆發，各國搶購口罩、管制出口，政府就算傾全國之力，每天加班生產，如果不需要的人也一直搶購、囤積、浪費口罩，那生產再多的口罩都不夠用。

蘇揆表示，為了讓口罩的購買能夠較為公平及透明，他宣布2／6起開始實施口罩實名販售，請大家拿本人健保卡到 健保特約藥局購買口罩。52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買，每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。政府也實施分流，身分證字號尾數雙數請在每週二、四、六購買，單數請在每週一、三、五購買，週日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

蘇揆說，獨居長者以及身心障礙者需要口罩的朋友，政府會要求地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。為便利上班和行動不便的民眾，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是十元兩個。

蘇揆表示，政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。在此時此刻，他特別要懇切的呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。

(中時 )