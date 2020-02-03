大人的行為舉止，影響學習中的幼童甚大。一名南部地區就讀國小的女童，在校玩耍與警衛叔叔互動良好，有天女童跟著這位叔叔上廁所，警衛叔叔竟掏出生殖器讓女童撫摸，事後被女童導師發現，揭開這起離譜的校園醜聞。

不過，法院調查這起女童遭猥褻案，案情卻出現了大逆轉，原來小女童是因為曾經在姑丈手機內看到「妖精打架」的性愛影片，裡面有許多不雅的「動作」，女童覺得好奇，主動要求警衛叔叔說想要摸雞雞。

雖然被告「叔叔」並非主動，而是被女童要求，但是，錯在他沒有念及女童年幼，沒有辨別身體自主權的能力，不但沒拒絕、制止，竟然還真的掏出生殖器讓女童撫摸撫摸。

法官念在被告只掏出生殖器讓女童撫摸，沒有再觸碰及傷害女童身體，且犯後態度良好，雙方也達成和解，因此從輕判他8個月徒刑，並宣告緩刑4年。緩刑期間須付保護管束，且1年內須接受5場法治教育。全案可上訴。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)