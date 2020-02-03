作家白先勇經典同志小說《孽子》發表40周年，6年前改編成舞台劇，首演佳評如潮，今年進行重製，3月21、22日將在高雄衛武營歌劇院演出。白先勇表示，邊緣人物努力成家是全劇重心，去年台灣同婚合法化，此時上演更具意義。

衛武營藝術總監簡文彬說，白先勇的長篇小說《孽子》舞台劇版本，2014年在TIFA台灣國際藝術節創下8場、1萬2000張票完售佳評，如今重製版將在衛武營重現，是衛武營連結經典作品與當代對話的嘗試，也是和高雄市府春天藝術節合作的強檔節目。

白先勇3日下午率領舞蹈總監吳素君、劇中演員周孝安、張耀仁、張逸軍參加宣傳活動，他說，《孽子》從電影、連續劇演到舞台劇，為了在短短3小時舞台劇呈現「龍子」、「阿鳳」激情複雜的戀情，特別採用舞蹈抽象表現，卻意外成為全劇最揪心片段。

「孽子也是人子！」白先勇說，《孽子》講述一批被家庭、社會遺棄的邊緣人物，如何努力重建家庭，小說發表40年來社會劇烈變動，尤其去年台灣同婚合法化，許多同志已能組織家庭，這部舞台劇對他們特別有意義。

2020《孽子》手法更細膩，跨界邀請劇場、影視、舞蹈、流行樂界大咖合作，執導過《孽子》電視劇的導演曹瑞原再度上陣，音樂由名詞曲創作人林夕、陳小霞、張藝參與創作，楊宗緯演唱主題曲，榮獲12座金馬獎最佳音效獎的杜篤之操刀音效設計。

(中時 )