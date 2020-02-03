第一批台胞、台商自湖北武漢包機返台已於今（2／3）日晚間21時半左右由武漢天河機場起飛，由東方航空執飛，預計晚間11時40分左右抵達台灣桃園機場。據了解，首批登機的台胞及台商共有248位。

不過，據了解，有一位滯留武漢的杜姓孕婦原計畫乘坐包機返台，但是因為懷孕7個多月，在機場辦理登機時，工作人員以移民署規定拒絕辦理，今天無法與其他台胞一同返台。

第二批湖北台胞、台商則預計在5日下午搭乘東航包機回台；至於第三批則要看實際需求而定，未必會有。

(旺報 )