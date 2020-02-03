248位武漢台胞今返台 1陸配孕婦遭拒 22:312020/02/03 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 248位台胞3日搭包機返台。（湖北武漢台胞返鄉後援會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一批台胞、台商自湖北武漢包機返台已於今（2／3）日晚間21時半左右由武漢天河機場起飛，由東方航空執飛，預計晚間11時40分左右抵達台灣桃園機場。據了解，首批登機的台胞及台商共有248位。 不過，據了解，有一位滯留武漢的杜姓孕婦原計畫乘坐包機返台，但是因為懷孕7個多月，在機場辦理登機時，工作人員以移民署規定拒絕辦理，今天無法與其他台胞一同返台。 第二批湖北台胞、台商則預計在5日下午搭乘東航包機回台；至於第三批則要看實際需求而定，未必會有。 (旺報 ) #武漢 #台商 #包機 #機場 #孕婦 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 日本不像台灣關心武漢肺炎？網曝原因 09:522020/01/30 日常 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 影／武漢肺炎口罩之亂 價格、數量行政院一次說清楚 11:472020/01/30 政治 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 政治熱門新聞 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地點」：剩一堆！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 無心之過？柯文哲曝武漢台人隔離地 網友提3原因 - 政治 罷韓第五天 連署數量出現驚人突破 - 政治 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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