第一次踢奧運資格賽就扛起主力與隊長重擔，甚至是去年底腳踝扭傷復原後首次踢正式比賽，丁旗今天就在澳洲雪梨踢開泰國大門，助中華女足以1比0旗開得勝，全取3分。「丁丁」賽後表示，賽前設定要在這輪賽事攻入兩球的目標，很開心首戰就能做出貢獻。

「去年底集訓腳踝扭傷，今天是復健後第一場正式賽，剛開始非常緊張，」丁丁說：「很開心能進球為球隊拿下勝利，期望自己接下來的比賽控球能夠做得更好、更加穩定。」

個性活潑的丁丁一直是國家隊的開心果，也是2018雅加達巨港亞運的殿軍班底，但當時的角色以替補為主。去年丁旗在木蘭聯賽大放異彩，前場拚搶的鬥志與進攻企圖心尤其亮眼，年底於球迷、球員、教練、媒體的票選下榮膺年度最佳女足球員獎，並被日籍教頭越後和男賦予隊長重任，她也用這顆進球回應各界肯定。

越後賽後則說，能拿下首勝很開心，特別指出去年底因北韓退賽得以遞補東亞足球錦標賽，對本次備戰的幫助很大，也相信球員可以做得更好。「下役面對世界排名第10的澳洲，我們會盡全力去做，隊中有7個年輕的明日之星，是下個台灣女足世代的重要人物，期望透過奧運資格賽，讓她們親身體驗世界勁旅的強度。」

中華女足門神蔡明容也參與了2015年平泰國卻輸緬甸、無緣晉級的奧運資格賽第2輪。（中華足協提供）

繳出「門清」表現的門神蔡明容則說，自己去年底加盟日本富士櫻花FC之後，狀態其實不是最好，「徵召後回歸國家隊集訓時，看到協會、工作人員背後的付出很感動，告訴自己要帶著這份感動去拼每一場比賽，期待趕緊調整好自己的狀態，和球隊一起走進附加賽。」

蔡明容指出，對泰國上半場全隊有些緊張，「雖然下半場是逆風，透過利用對手背後空間的戰術上執行得不錯，積極努力逼搶進攻外，處理球上穩定度也有提升。下一場面對澳洲隊身體素質強度都更有威脅，球隊要先求穩，自己表現也要更穩定。接下來3天的調整時間，期望自己能抓到化解高球的感覺，加強與防線的隊友的默契，不要讓對手有角球的機會。」

(中時 )