2/6起口罩實名販售。(影/中時電子報)

為了制衡口罩供需不平衡、搶購的亂象，實名制買口罩2/6正式上路，行政院長蘇貞昌3日晚間表示，兩岸往來頻繁，美國醫療專家研判，台灣疫情將是世界第二慘，幸虧台灣有健保制度，有最先進的公衛醫療，還有一群放棄休假為民服務的防疫人員替台灣人嚴格把關。蘇貞昌說，但是如果很多不需要的人也一直搶購、囤積口罩，政府就算傾全國之力，每天加班生產再多口罩都不夠用，才採取這樣的政策。

幾天下來竟然發生搶購亂象，又缺乏稽核機制，導致公平性及資源的有效運用都發生了問題，因此，為了遏制搶購風潮，蘇貞昌說，2/6起開始實施口罩實名販售，民眾要拿本人健保卡到健保特約藥局購買口罩。（52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買）。

蘇貞昌解釋，每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。實施分流方案，身分證字號尾數雙數請在每週二、四、六購買，單數請在每週一、三、五購買，週日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

獨居長者以及身心障礙者需要口罩的朋友，蘇貞昌說政府會要求地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

另外，為便利上班和行動不便的人也有口罩，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是十元兩個。

蘇貞昌最後懇切地要拜託大家幫忙，請不要浪費資源、請把口罩留給需要的人、請全國同胞互相體諒與彼此幫忙，一起度過這一關。

(中時電子報)