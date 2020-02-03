針對武漢肺炎引發的口罩之亂，中央流行疫情指揮中心改為持健保卡到藥局購買，行政院長蘇貞昌於臉書表示：「中國武漢發生肺炎，害慘全世界，兩岸往來頻繁，連美國醫療專家都判定，台灣會是世界第二慘。」

蘇貞昌認為，還好台灣有最好的健保制度、最先進的公衛醫療環境，還有一群放棄休假的防疫人員，為台灣把關。目前台灣只有10個境外移入病例，沒有社區感染，而且病例恢復狀況良好。

他呼籲，醫療專家建議，一般健康狀況良好的人，除非在醫療院所或密閉空間，否則日常生活中實在不必戴口罩。台灣本來就是口罩進口國，過去生產加上進口的總量只能應付一般狀況。如今武漢肺炎爆發，各國搶購口罩、管制出口，政府就算傾全國之力，每天加班生產，如果不需要的人也一直搶購、囤積、浪費口罩，那生產再多的口罩都不夠用。

因此，蘇貞昌宣布，2月6日開始實施口罩實名販售，請大家拿本人健保卡到健保特約藥局購買口罩。52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買。

每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。同時實施分流，身分證字號尾數雙數請在每週二、四、六購買，單數請在每週一、三、五購買，週日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

獨居長者以及身心障礙者需要口罩的朋友，由地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

為便利上班和行動不便的民眾，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是10元兩個。

政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。蘇貞昌呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。

(工商 )