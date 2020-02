金曲歌王陶喆日前在新加坡濱海藝術中心音樂廳舉辦「喆和樂」演唱會,吸引許多粉絲到場朝聖,甚至連金曲歌王林俊傑(JJ)也到場欣賞,被陶喆力邀上台即興合唱〈不為誰而作的歌〉,引起尖叫。

陶喆、JJ頗有私交,陶喆過去曾赴香港欣賞JJ演唱會,當時JJ臨時邀約坐在台下的陶喆,一起現場即興創作,以叉燒包、蝦餃、燒賣哼唱歌曲,互動逗趣,讓粉絲印象深刻。

而近來武漢肺炎肆虐,陶喆在開唱前,十分擔心疫情,不過演唱會現場已做好防疫措施,仍照常開唱,他感性表示:「其實我是帶著沉重的心情上台的。可是新加坡的觀眾給了巨大的能量和愛逆轉了我的情緒!」並提到,「還要感謝充滿愛心的好兄弟林俊傑,昨晚與我們一起用音樂,帶給這個世界滿滿的愛與正能量。讓我們手牽手,一起為世人祈禱! Always remember, we will Stay With You.」

而陶喆在半年前,開始籌備該演唱會,當天所有的曲目、樂器配置都是特地重新編制,陶喆的經紀人楊濮僕表示一般演唱會幾乎只會有1組鼓,但陶喆為了帶給新加坡粉絲特別的演出,先前與樂手討論,加碼變成台上有2組鼓,讓陶喆在台上與樂手一起合作擦出更多音樂火花。

(中時 )