武漢肺炎疫情持續升溫，疾管署已列為第5類法定傳染病，國泰人壽啟動關懷措施，呼籲國人檢視自身醫療保障；國泰人壽亦提供理賠預付金機制，保戶無須出院即可先行領取理賠金。

此外，國泰官網也提供正確資訊、加入的會員中心享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等、國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，降低人員接觸機會。

國壽表示，所謂醫療理賠的「理賠金預付」機制，即保戶無須出院就可先行領到理賠金，最高申請可達7日，讓保戶在第一時間獲得即時照護，而且只需撥打客服專線0800-036599，一通電話就可辦理完成。至於廣受保戶好評「醫療保險金直接抵繳住院醫療費用」可大大簡化出院繳費及保險理賠文件申請手續。

在防疫的同時，民眾也開始關心起自己的醫療保障是否完善，以「國泰人壽安安醫療終身保險」為例，保障範圍涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額，協助保戶降低因病住院的經濟損失，即便武漢肺炎已列為法定傳染病，仍能提供完善的基礎醫療保障。

南山人壽表示，市售醫療保險商品都已將法定傳染病列為保障範圍，保戶不須擔心，倘保戶不幸感染而罹患武漢肺炎，南山人壽將依約給付醫療保險金外，在保戶入住負壓隔離病房期間，住院日額醫療保險金將調高為加護病房的規格給付保險金，讓客戶安心接受治療、協助客戶早日康復。

(中時 )