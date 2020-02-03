地方臉書社團「我是新莊人許明偉」近日免費發送2900片口罩，吸引大批民眾排隊索取。（許明偉提供／吳亮賢新北傳真）

地方臉書社團「我是新莊人許明偉」近日免費發送2900片口罩，吸引大批民眾排隊索取。（許明偉提供／吳亮賢新北傳真）

武漢肺炎疫情蔓延，引發民眾搶購口罩，雖中央喊話會配給足夠口罩量，但仍有許多人抱怨「根本買不到」，為此臉書社團「我是新莊人許明偉」團長許明偉發起活動，贈送朋友及自己庫存的2900片口罩，希望以在地力量與鄉親一同抗疫。

「我是新莊人許明偉」成立近7年，由許明偉號召幾位朋友發起，組成團隊服務民眾，目前社團人數累積超過2萬5千人，粉絲頁更是超過4萬讚，他表示，自經營地方臉書社團以來，始終秉持為民服務的態度，絕非為了營利及其他意圖，民眾不管遇到車禍、糾紛、家暴或弱勢等事件，都會找他幫忙，自己則透過累積的人脈，以平民的力量找資源協助。

許明偉指出，武漢疫情蔓延，日前正好一位國中學長張志宏聯繫他，希望能捐出庫存的1500片口罩，發送給在地鄉親，另外許明偉也募集了1400片，加起來總計2900片，近日在新莊各地分批免費發送。

許明偉表示，發放消息一在臉書社團發布後，立刻獲得許多民眾熱烈回響，至今已發送超過500人，每個人除了限量5片口罩外，也加贈10片消毒酒精棉片，希望以社群力量與大家共同抗疫，「未來若有募集到新的口罩也會持續發放，希望能拋磚引玉，也呼籲大家不要囤貨，一起分享抗疫物資。」

(中時 )