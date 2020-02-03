台灣民眾黨立委賴香伶今晚接受記者電訪，針對行政院緊急發布口罩購買實名制，但7天限購2片的措施表示，7天2片對一般民眾來說是不足的，政府若公開目前的口罩庫存量，將有助安定民心。

記者提問，以都會區為例，許多民眾出門搭乘大眾運輸工具，並在辦公室或工廠等密閉空間工作，而1周上班5天，假設1天使用1片，每天更換，是否代表7天需要5片口罩，才符合大部分的實際需求。

賴香伶回應，每個人的狀況不一樣，也無法肯定每個口罩的有效防護時數，「1片口罩到底可以用幾天也說不準」。所以7天的需求量到底是幾片，這點也不好判斷。但賴香伶同意，7天用5片口罩的確比較接近都會區多數民眾實際心理需求。

賴香伶說，7天限購2片的確是太少，有的時候口罩不小心弄髒就要換1片，所以政府應該還是要再增加配給量。

賴香伶建議行政院出面，說明目前每天的供應量及庫存量，及未來加開生產線後，可增加的供應數量，把這些資訊公開透明讓人民知道，以避免民眾出現恐慌性囤積行為。

(中時 )