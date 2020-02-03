（經濟部說明口罩6日起供需狀況。圖／取自經濟部臉書專頁）

經濟部3日晚間在臉書（FACEBOOK）上發文，因武漢肺炎疫情持續，也讓國人同胞購買口罩的需求大大提升。在經過檢討後，由行政院拍板定案，2/6（四）開始，購買口罩的制度，會修改為需憑健保卡購買的實名制。

經濟部指出，從過年到現在，感謝口罩製造商、物流業者以及超商，花很大的心力協助。但是，因為搶購的人很多，同時各國也都在搶購口罩，讓進口不容易，所以即使廠商已經加開生產線、沒日沒夜地生產，供給暫時還是趕不上需求，國人買口罩辛苦，第一線的銷售人員也承受很大壓力。

經濟部說，周四起，買口罩要憑健保卡，到全國超過六千家的健保特約藥局購買（無健保特約藥局的鄉鎮則是到衛生所）。另外口罩降價，限購兩片，一片五元、兩片十元。每七天購買一次，購買後健保系統會鎖住，七天之後才能再買。另外，每人可多帶另一人的健保卡購買，但仍需符合分流規定。

值得注意的是，新制有規定購買日期，週一三五，讓身分證字號末碼為單數的國人購買；週二四六，讓身分證字號末碼為雙數的國人購買；週日則沒有限制，大家都可購買。至兒童口罩，每家特約藥局會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。父母可以持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩。至於數量、價格、購買期限都與成人相同。

經濟部強調，口罩新產能正在努力擴展，只要等新產線組裝完成，一個月後產能可達每天一千萬片口罩，產量穩定後，口罩購買就可恢復正常。

經濟部還說，以台灣目前的情況， 中央流行疫情指揮中心 的防疫專家提醒，健康的民眾並不需要隨時戴口罩，可以優先讓有慢性病或出入醫療院所的國人使用。至於明後兩天（2/4、2/5），將因為購買的模式調整，透過原有通路限量販售、每片六元的口罩，會停止販售。

經濟部會持續衝產能，與民間廠商合作，協助補人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，政府也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到一千萬片口罩。在這段非常時期，要懇請國人同胞共同體諒，一起克服難關。

(工商 )