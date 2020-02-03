武漢肺炎疫情持續升溫，民眾外出用餐意願大幅減少，台中部分飯店業者主動出擊、搶救下滑的業績！其中，長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務」，即日起推出於午晚餐點餐時段，點餐滿2,000元以上並離飯店10公里內，即可免費外送到府，若是未滿2,000元，加收外送費300元；日月千禧酒店首度推出雙主餐便當外賣，只要公司行號預訂超過20個以上就銷售。

台中長榮桂冠酒店表示，此次武漢肺炎疫情嚴重，雖然台灣目前防疫尚在控制中，但消費者預期心態，導致許多客人擔心外出用餐提高風險，無論是減少外出或是直接取消原本預訂皆明顯可見。為了讓消費者吃的安心，長園中餐廳特別推出「在家享美食外送服務」，讓民眾在家也能吃到各種五星美食。

台中長榮桂冠酒店特別精選附設餐廳的經典名菜，例如長園中餐廳的花雕嫩土雞、招牌拼盤、以及咖啡廳的東方什錦炒飯等數十道美味料理均開放訂購。

此外，台中長榮桂冠酒店為配合政府防疫政策，每位出入飯店的客人均須配合量測體溫及酒精消毒；位在客房、公共區域及所有餐廳，每個餐期前特別加強酒精消毒，飯店服務人員均配戴口罩，員工上下班也都要量體溫並且登記，維護每位客人與員工的健康安全。

(工商 )