今年引發話題的賀歲片《台北物語2-獲利者》中飾演藥師一角的徐愛婷（詩詩），以靈活演技受到不少矚目，而她真實身份就是一名專業藥師，長年在第一線為民眾服務。武漢肺炎疫情持續緊張，她呼籲民眾「照顧好自己，直到下個季節」。

（取材自電影官方FB）

她過去曾參與創建「年輕藥師協會」，積極參與國際事務、為台灣在國際醫藥界舞台上發聲。她曾任醫院藥師外，也曾是COSTCO藥品部主任藥師、台北市社區用藥宣導講師。她也常在廣電節目中藉著豐富表達能力宣導用藥知識，親和力十足、極有觀眾緣。

你關心的防疫7問

與徐愛婷共同積極關心國際事務的藥師夥伴楊家和，出身於高醫藥學系，是高考及格藥師外，也是英國Aston大學行銷管理碩士。兩位專業藥師一同針對武漢肺炎相關常見疑問提出見解，盼民眾多加小心，以謹慎的平常心去面對疫情。

■問題1. 抗病毒有特效藥嗎

A：沒有！抗病毒藥物原本就少，趕不上病毒變形，又易產生抗藥性。目前尚未研發出有效對抗的疫苗，現有的病毒藥物也未證實可對抗武漢肺炎。但台灣醫療水準世界一流的，若確診並立即接受支持療法，可大幅減少病毒帶來的威脅。

■問題2. 當年我們把SARS消滅了嗎？

A：沒有。把SARS消滅的，是大自然。SARS在2003年4月爆發，但在同年7月卻自己消失了，主因是天氣變熱，病毒被太陽紫外線給消滅了。有抗SARS的前車之鑑，這次台灣行政系統已用最快速度動員，依照防疫SOP嚴格把關，只要民眾遵守相關指示並照顧好自己，不用太過擔心。

疾病管制署收取陸港澳入境班機旅客填寫健康聲明書。（資料照片，陳麒全攝）

■問題3. 要趕快運動，多曬太陽，增強抵抗力嗎？

A：平常就該運動增強抵抗力，現想「補考」為之過晚。防疫時期，不鼓勵往外到處跑，宜多待在家裡。

■問題4. 有偏方可增強抵抗力、避免罹患武漢肺炎嗎？

A：目前尚無醫療實證指出有偏方可避免罹患武漢肺炎。現今推論武漢肺炎可能傳染途徑，包括飛沫或是接觸到病人的分泌物或體液。因此隔絕傳染途徑是不二法則，也就是戴口罩、勤洗手，自然可以降低被感染風險。

■問題5.網上有「避免去醫院以免交叉感染肺炎，為此更要打先流感疫苗」說法，但現在打是否太晚？A：打流感疫苗是為了流感，但打了後，免疫力會分散去對抗流感病毒株，短期內，免疫力可能會較低。因此要很小心，不然萬一抵抗力正用在流感疫苗上，同時又中了武漢肺炎，等於雪上加霜。現階段流感高危險群若想要施打疫苗，請與醫師討論。建議民眾先集中精神預防武漢肺炎。

疫情傳出後，口罩成為搶手用品。（報系資料照）

■問題6. 自覺健康狀況不穩定的HIV患者，需注意什麼？

HIV患者最重要是規律服藥，可確保免疫系統不被病毒瓦解，就可維持一般的生活品質，不論社交、運動、工作，都與一般人相同。

但病人若免疫力被破壞，或任何免疫力低下，則需提高防護等級。除勤洗手、戴口罩外，要隨身攜帶抗菌濕紙巾、乾洗手等。到公共場所避免亂觸摸耳鼻，甚至少去人多之處。另外要規律服藥與回診追蹤，才能確保生活品質。

■問題7. 下個季節就可以鬆懈了嗎？

A：每個季節有不同的防疫戰。就如同為了防疫非洲豬瘟，海巡的護國神犬隊才剛成立，但武漢肺炎就緊接來了。當今地球村頻繁交流，雖需謹慎，但也不用太過擔心，台灣行政、醫療體制都是一流水準，多加小心，必可度過疫情。

日本大阪市一家超市口罩商品被搶購一空。（讀者提供）

「四季交替」是台灣最佳防護罩：

徐愛婷與楊家和兩位藥師還指出，台灣因有鮮明的四季交替，病毒好發往往也有季節性，「冬天的病毒，往往活不過夏天，夏天的病毒，也熬不過冬天。」

徐愛婷提醒，「目前雖未知這次武漢肺炎冠狀病毒株死亡臨界點在何時，但也不需過於恐慌！」記得做好保護、降低暴露機會、降低感染風險，「照顧好自己，直到下個季節。」更重要的，避免以訛傳訛，將不必要的恐慌帶給其他人。

(中時 )