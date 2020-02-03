行政院長蘇貞昌今天拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人7天內限購2片，一片降價為5元。國民黨代理文傳會主委王育敏肯定蘇揆願聽取國民黨建議，改採實名制，但也認為7天限購2片「只解決『搶購』的問題，沒解決『不夠』的問題」，尤其部分都會大樓或上班族更須因地因人制宜。

此外，口罩從最初每片8元，降為6元，又降為5元，價格一下子相差近4成。王育敏也質疑，政院應說明，當初為何訂價8元？是任由廠商予取予求或其他因素？

王育敏說，包括新北市長侯友宜、國民黨中央及立院黨團，都強烈建議疫情指揮中心對口罩配購採實名制，如今政院拍板願採「實名制」，回應在野黨建議，國民黨予以肯定，但政院採取的作法與國民黨建議方式不同，雖可讓民眾不致於「一罩難求」，不必再搶購，如此「先求有」的應急作法仍會衍生其他問題，必須正視及因應。

她說，目前不少大樓明訂「未戴口罩者禁入大樓」，若以一家兩位上班族，每周五天上班至少需要10片，每人7天只能買2片，哪能夠用？有無其他管道購買補足口罩？或解除這類大樓的管制？此外，中央近日宣導除了生病、慢性病患或到醫院等特定場所，否則不須一直戴口罩，但對於進出規定必須戴口罩者才准許進出大樓的民眾，根本不適用。

此外，如何滿足從事服務業人員、需頻繁進出醫療院所照顧病患的家屬、以及搭乘大眾交通運輸工具通勤等一般民眾的需求？另針對日前托育機構出現口罩存量不足問題，政府不應忽視托育機構的需求。

王育敏說，簡單來說，蘇揆拍板的新政策「只解決『搶購』的問題，沒解決『不夠』的問題」，尤其部分都會大樓或上班族更須因地或因人制宜，希望中央要再更妥善週延考量，擬出配套作法，以滿足人民健康、工作及生活需求。

王育敏強調，國民黨針對現有代購規定，建議政府應放寬讓直系血親可以不受限代領，以減少家戶民眾購買程序複雜。雖然防疫緊急，導致政策急就章，仍期望政府能細察民意，並非透過增加民眾購買口罩困難度、強制減少民眾使用口罩需求，以減緩搶購口罩熱潮，相反的，仍應研議如何讓需要使用口罩者人人都能得到適當防護。

(中時 )