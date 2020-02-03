中央氣象局表示，受到東北季風增強影響，明（4）日除了迎風面東半部、桃園以北會有短暫雨，東北角還有較大雨勢發生的機率。

氣象局提到，明、後（5）兩天，北臺灣天氣較涼，白天高溫稍降，低溫變化不大，但水氣略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲有局部短暫雨，周三東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，周四、五白天東北季風減弱，白天氣溫會回升，直到周末會再有另一波東北季風影響。

氣象局說明，明日溫度方面，北部高溫略降約19、20度，整天稍有涼意，宜花約22、23度，中南部約24至26度，清晨夜裡各地低溫僅13至17度，中南部日夜溫差持續偏大。

臉書《天氣風險》則指出，明日由於東北風增強，水氣會稍微增多，微弱鋒面掠過北部、東北部，天氣轉陰沉偶陣雨並持續到周三，這波水氣有機會在3000公尺以上的高山見到降雪，周四轉晴後，周五六日又有另一波鋒面報到。

(中時電子報)