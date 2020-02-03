我國台電足球隊擬赴蒙古參加比賽，傳出蒙古因武漢肺炎疫情禁止我國人入境，致無法成行。 外交部今晚表示，我駐蒙古代表處積極溝通協調後已獲正面回應，蒙方承諾將儘快完成行政程序，一旦完成通報作業，會儘快回復我方。

外交部發言人歐江安表示，外交部在獲報台電足球隊可能因蒙方防疫規定無法登機後，已立即接洽蒙國駐臺代表釐清情況，另請我駐蒙古代表處積極接洽相關單位尋求進一步瞭解和說明。

蒙古駐臺代表處表示，並未收到國內禁止臺灣人民入境而需暫停核發我國人赴蒙簽證的禁令。我駐蒙古代表處積極透過雙邊管道持續與蒙古相關單位溝通協調，目前已獲得正面回應，蒙方承諾將儘快完成通報移民、邊關等執法單位及航空公司的行政程序，一旦完成通報作業，會儘快回復我方。

歐江安表示，外交部將持續密切關注本案蒙方處理進度，並於第一時間更新相關資訊，以保障我國人權益。

外交部也提醒如果國人規劃赴蒙古商旅，事前宜密切注意政府公告的資訊，並與航空公司保持密切聯繫。國人在當地如果遭遇急難需要協助，可撥打外交部急難救助電話0800-085-095或駐蒙古代表處緊急聯絡電話976-9909-1213，以獲得必要協助。

(中時 )