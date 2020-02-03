據《中新社》報導，湖北省台辦指出，湖北省台辦與武漢市台辦在該省疫情防控指揮部的統一指揮和國台辦指導下，經過多方協調和周密準備，已安排組織首批247名因故滯留湖北台灣同胞乘坐東方航空公司春節加班機，於3日21時38分從武漢天河機場起飛，前往台灣桃園機場。

報導說，全體台灣乘客登機前，天河機場會同有關方面對他們進行了全面檢疫排查，按有關規定採取了旅途防護措施，以確保台胞安全返回。據瞭解，第二批台胞返台運送工作預計於2月

5日進行。

(中時電子報)