滯留湖北台胞搭乘21：38班機返台 下一班5日起飛 22:382020/02/03 中時電子報 盧伯華 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因武漢肺炎疫情而被滯留的湖北台胞，首批247人搭乘21：38東航班機返台。（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《中新社》報導，湖北省台辦指出，湖北省台辦與武漢市台辦在該省疫情防控指揮部的統一指揮和國台辦指導下，經過多方協調和周密準備，已安排組織首批247名因故滯留湖北台灣同胞乘坐東方航空公司春節加班機，於3日21時38分從武漢天河機場起飛，前往台灣桃園機場。 報導說，全體台灣乘客登機前，天河機場會同有關方面對他們進行了全面檢疫排查，按有關規定採取了旅途防護措施，以確保台胞安全返回。據瞭解，第二批台胞返台運送工作預計於2月 5日進行。 (中時電子報) #滯留 #湖北 #武漢 #台胞 #肺炎 #東航 #天河機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》湖北廠營運影響，台光、健鼎、楠梓電、定穎：待評估 08:522020/01/30 財經 開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」 16:502020/02/01 財經 約476台胞滯留武漢想返台 武漢市台辦：正積極協助解決 22:092020/02/01 兩岸 武漢台辦統計滯留台胞476人 01:302020/02/02 生活新聞 21歲黑馬凱寧 澳網封后 04:102020/02/02 運動天地 台商將返台 指揮中心：個人全程隔離但主動權不在我們 17:142020/02/02 生活 台胞急於回台 湖北台辦全力協助 04:102020/02/03 焦點新聞 《半導體》台積電開紅盤3天跌21元、市值降至8.09兆元 09:432020/02/03 財經 終於可以回家了！首批武漢台胞已抵達天河機場 15:282020/02/03 兩岸 Forever 21 8,100萬美元變賣資產 19:512020/02/03 財經 兩岸熱門新聞 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 2020武漢風暴》驚！北京確診武漢肺炎212例 過半數為群聚感染 - 兩岸 2020武漢風暴》美抗病毒特效藥 陸緊急啟動武漢肺炎臨床試驗 - 兩岸 2020武漢風暴》習近平再主持政治局常委員會研商疫情防控 - 時政 2020武漢風暴》當心孩子！陸3度改口：兒童孕婦易染武漢肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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