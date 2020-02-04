又是神預言？日本經典動畫科幻電影《阿基拉》在1988年上映，在32年前就精準預言2020年奧運將在東京舉行。但因第3次世界大戰，東京奧運在開幕前147天中止，往回推算就是2020年2月29日。和目前因武漢肺炎而傳出部分東京奧運是否將如常舉行的討論不謀而合，神預言又再度引發關注。

《阿基拉》在1988年7月18日於日本上映，其中一幕被炸毀的場景是東京奧運倒數的看板，上面的年份正是2020年，下方則寫著中止。後來東京成功申辦2020年奧運，作者大友克洋於是被粉絲稱讚是神準預言。然而電影中的奧運卻因為戰爭沒辦成，在開幕前147天中止。

而現實中的東京奧運，將於2020年7月24日舉辦開幕，往回推算147天，正好是2月29日，近日因武漢肺炎疫情影響，開始流傳「東京奧運是否將繼續舉辦」的討論風聲，讓此電影再次成為推特上令人關注的焦點。

對於是否繼續舉辦奧運，東京奧運籌辦會1日特別發聲明表示，強調目前仍傾向照常舉辦奧運「我們目前從未討論要取消奧運一事，2020年東京奧運將持續與國際奧會以及相關組織合作，並且會研擬所有必要對策。」

《阿基拉》（日語：AKIRA）是一部日本漫畫家及動畫導演大友克洋於1988年推出的動畫科幻電影，改編自大友克洋本人的原作漫畫，推出後除了在西方世界引起廣泛迴響，更造成一波日本動畫風潮。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)