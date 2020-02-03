武漢肺炎疫情持續發燒，兩岸餐飲業者首當其衝、業績紛紛下滑！唯獨素食餐廳，受惠宗教與公益團體為武漢祈福、紛紛發起全球吃素齋戒祈福活動，廣邀民眾吃素、一起祈願天下遠離災害，讓疫情盡快緩和，帶動台灣蔬食餐飲業績逆勢成長。

台灣最具規模的精緻蔬食連鎖品牌「寬心園」董事長黃瓊瑩表示，隨著吃素祈福效益發酵，寬心園全台5家直營分店，今年春節期間業績明顯成長了兩成以上；尤其是吃健康蔬食的客人特別多、新面孔不少，自開工以來業績扶搖直上。

不僅如此，寬心園今年春季推出多款蘊含新意的新菜色，包括「八寶福袋桂花翅」，以營養美味的腐皮及海苔包裹香菇、栗子、芋頭、百果、玉米筍等豐富食材，再一起蒸煮讓原汁原味的鮮甜能保留在福袋內，淋上以桂花翅煮成的濃厚醬汁，濃郁暖心的好滋味。

此外，「苦盡甘來（紅燒梅乾扣苦瓜）」，詮釋苦瓜新風貌，以梅乾菜、蔬菜豆腐、共同滷製，圓型飽滿的扣苦瓜，綿而不苦，具甘甜鹹香獨特風味。由於菜名寓意深遠，成為熱門菜色。

此外，「百花爭艷（百合花菇燴山藥百果）」特選蘆筍，清脆百合，厚實小花菇，搭配紫山藥、白果、蟲草菇燴炒，展現甜、鮮、脆的清炒傑作，經烹調呈現出一道五彩繽紛、美味可口、鮮綠健康的好菜；「金湖盪漾（南瓜燒燴嫩豆腐 ）」，嚴選甜度充沛的南瓜製成黃金醬汁，與細嫩豆腐一同燒煮，金黃亮麗，誘人出眾，是老少咸宜的美味料理。

值得一提的是招牌「清蒸臭豆腐」。黃瓊瑩說，臭豆腐是台灣特色小吃，寬心園主廚嚴選綿密細嫩的清蒸臭豆腐，搭配特製麻辣湯底，呈現麻香不辣、香Q不臭的好滋味！還有，「木桶豆花」採用非基改特濃豆漿，手工現沖製成豆花，口感綿密順口，再以炒出焦香的黑糖熬煮成香甜不膩的黑糖水，搭配豆花一起食用，是大人或小孩都喜愛的甜品。

(工商 )