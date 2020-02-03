武漢肺炎疫情愈演愈烈，已讓全球股市受到重擊！不過包括歐洲最大基金管理公司鋒裕匯理（Amundi）與新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）均樂觀認為，除非疫情嚴重到讓全球經濟脫離成長正軌，否則當前危機正為新興市場提供良好的買入良機。

管理資產規模高達1.45兆歐元的鋒裕匯理投資長巴蘭克（Pascal Blanque）表示，除非該疫情造成的不確定性升高，足可令全球經濟脫軌，不然近來股價過度拉回反能為投資人提供良好的買點。

特別是在新興市場方面，巴蘭克解釋，鑒於企業獲利成長再度加速、股價估值誘人與美元前景預料趨弱，他認為武漢肺炎等短期利空為新興市場營造逢低買進的良機。

目前鋒裕匯理建議入市的新興市場，是指疫情衝擊相對較低，國內需求強勁或是價值鏈持續轉移的市場。巴蘭克說，符合上述條件的有預期經濟成長可望續強的越南、經濟活動呈現反彈的印尼，與受惠工業生產與全球貿易持穩的新加坡等。

不過針對中國市場本身，鋒裕匯理則持較謹慎態度，特別是當地醫療、航太與旅遊相關類股。

另外擁有新興市場教父美稱的墨比爾斯也建議投資人此時不妨可逆向操作。他說當全球股市受武漢肺炎波及，而湧現大幅賣壓之際，投資人可將目光轉向新興市場尋求賺錢契機。

(工商 )