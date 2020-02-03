外媒引述消息報導，日產汽車已制定硬脫歐應變計畫，若英國脫歐後未能維持汽車出口至歐盟免關稅的優惠，那該公司將退出歐洲大陸市場，轉而加碼投資英國，深信此舉可望將自家汽車在英國的市佔率提高至20％。

根據該計畫，日產將關閉巴塞隆納營運欠佳的卡車工廠並停止法國生產營運。至於位於英格蘭東北部的桑德蘭（Sunderland）工廠則將維持下去，藉此搶攻英國車市市占。

日產認為，若福特與福斯等車廠進口至英國的汽車必須加徵關稅，他們的汽車價格必然變高，那日產在英國本地生產的汽車將享有競爭優勢，可望將該公司在英國的市佔率由如今的4％提高至最高20％。

英國於1月31日正式脫歐，但後續仍有11個月緩衝期，若雙方在12月31日前無法達成貿易協議，那英國仍可能面臨「硬脫歐」情況。消息人士透露，日產早在去年12月執行長內田誠（Makoto Uchida）上任前便擬定脫歐應變計畫，無協議脫歐僅是其中一項預設情景。

(工商 )