口罩實名制 蔡英文：讓更多有需要的民眾買得到 23:252020/02/03 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布口罩實名制2月6日開始上路， 蔡英文總統今晚表示，這是為了讓更多有需要的民眾買得到口罩。 她也再次提醒大家，健康民眾不需要一律戴口罩。看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。 蔡英文強調，如果接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，也應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播轉傳。 (中時 ) #口罩 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政治熱門新聞 終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場 - 政治 新聞幕後》國民黨7人小組促成武漢包機返台 - 政治 武漢包機抵台 旅客情緒激動 - 政治 248位武漢台胞今返台 1陸配孕婦遭拒 - 政治 - 旺報 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地點」：剩一堆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。