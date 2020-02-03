為了因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布口罩實名制2月6日開始上路， 蔡英文總統今晚表示，這是為了讓更多有需要的民眾買得到口罩。

她也再次提醒大家，健康民眾不需要一律戴口罩。看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

蔡英文強調，如果接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，也應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播轉傳。

(中時 )