終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場

終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場。(影/陳麒全攝)

248位台胞3日搭包機返台。圖為在武漢機場東方航空準備在台商時之照片。（圖／湖北武漢台胞返鄉後援會提供）

武漢包機航跡圖。（flightradar24）

武漢包機航跡圖。（Flightradar24）

首班武漢返台班機3日深夜降落桃園機場，機上247名旅客在高規格的檢疫措施後，分送台北、台中場所隔離。

由東方航空載送的首班武漢返台包機，3日晚間9點28分由武漢天河機場起飛，將近午夜12時飛抵桃園機場。

包括海關、地勤、移民署、疾管署等單位組成的專案小組不敢大意，包機未抵達前就全副武裝換上防護衣，在台灣飛機維修公司廠棚等待包機旅客。

(中時電子報)