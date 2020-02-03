終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場 23:402020/02/03 中時電子報 丁世傑 、中時、 陳麒全 、 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 首班武漢返台班機3日深夜降落桃園機場。(范揚光攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場 終於到家了 武漢包機晚間11時40分抵達桃園機場。(影/陳麒全攝) 248位台胞3日搭包機返台。圖為在武漢機場東方航空準備在台商時之照片。（圖／湖北武漢台胞返鄉後援會提供） 武漢包機航跡圖。（flightradar24） 武漢包機航跡圖。（Flightradar24） 首班武漢返台班機3日深夜降落桃園機場，機上247名旅客在高規格的檢疫措施後，分送台北、台中場所隔離。 由東方航空載送的首班武漢返台包機，3日晚間9點28分由武漢天河機場起飛，將近午夜12時飛抵桃園機場。 包括海關、地勤、移民署、疾管署等單位組成的專案小組不敢大意，包機未抵達前就全副武裝換上防護衣，在台灣飛機維修公司廠棚等待包機旅客。 (中時電子報) #武漢包機 #桃園機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 15:482020/01/30 兩岸 桃園機捷A3站 啟用市區預辦登機服務 18:032020/01/30 生活 日成田市率團訪桃園談機場經濟學 14:212020/01/31 政治 越南禁台航入境 星宇中標、越捷困台 17:592020/02/01 財經 滯武漢台人 首批200多名近日包機返台 13:372020/02/02 兩岸 武漢包機今晚9時抵台 藍：政府做好防疫配套 14:162020/02/03 政治 武漢包機今晚返臺？陸委會：還有很多變數 18:092020/02/03 財經 武漢包機異動 改成22：20抵台 19:052020/02/03 兩岸 桃機》武漢包機延宕 卡在民航局認定 22:122020/02/03 政治 蘇揆：武漢包機回台政府已作好準備 23:382020/02/03 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌當初這句話如今被砲轟 網：牛皮吹破了 - 政治 248位武漢台胞今返台 1陸配孕婦遭拒 - 政治 - 旺報 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地點」：剩一堆！ - 政治 新聞幕後》國民黨7人小組促成武漢包機返台 - 政治 郝龍斌、江啟臣選主席前都做了這事 村長驚：難怪韓國瑜落選！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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