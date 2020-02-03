武漢包機抵台 旅客情緒激動

首班武漢返台班機3日深夜降落桃園機場，機上247名旅客在高規格的檢疫措施後，分送台北、台中場所隔離。飛機一落地就有旅客激動打電話向家人報平安，現場檢疫人員轉述甚至有旅客落淚說：「終於到家了」！
由東方航空載送的首班武漢返台包機，3日晚間9點28分由武漢天河機場起飛，將近凌晨時分飛抵桃園機場。包括海關、地勤、移民署、疾管署等單位組成的專案小組不敢大意，包機未抵達前就全副武裝換上防護衣，在台灣飛機維修公司廠棚等待包機旅客。
武漢包機降落後，由拖車拖行至機棚，機上旅客陸續下機，由現場檢疫人員進行體溫量測、病疫資料登記等。有旅客在飛機一落地就忙打電話向家人報平安，現場檢疫人員轉述，有旅客情緒激動的說終於到家了，也有人跟家人說「已經到家了，再等我14天就可以回家。」劫後重生的複雜情緒，讓在場人員都感受沉重氛圍。
(中時 )
#武漢包機
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