面對武漢疫情持續延燒，美國總統川普簽署了強制驅逐令，道瓊指數也在上周五大跌603點，市場焦慮情緒激增，美股知名空頭分析師、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，美股正在經歷10月以來最大的指數修正。

據marketwatch報導，Michael Wilson 雖然在研究報告中提到了「修正」這個名詞，也就是傳統來說技術面定義從高點下跌超過10%，然而，Michael Wilson預測跌幅只有 5%，顯示他預測美股將在歷史紀錄水平區間回落，而不是傳統意義上的大幅修正。

美股上周五的跌幅已經把2020年以來的漲幅全數吐回，主要是受到來自大陸的武漢肺炎疫情對大陸市場消費力道可能急據減緩的疑慮。Michael Wilson認為，美國聯準會(Fed)有能力迅速為陷入困境的市場提供流動性以及超低利率（目前處於1.50％-1.75％的區間），市場跌勢可能會受到限制。Fed將從本周二起舉行為期2天的利率決策會議。

Michael Wilson指出，標普500指數當中的防禦性類股表現將繼續超越新興市場資產以及小型股表現。儘管近期風險增加，Michael Wilson與研究團隊認為，美股修正幅度將控制在5%之內，防禦性類股表現較為亮眼，直到利率出現實際觸底的跡象，以及經濟數據證明復甦力道比預期的還強。

(中時電子報)