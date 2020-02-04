一名男網友以聳動標題「我和有男朋友的女生做了」寫下自己的故事，說認識一名身材好、幽默風趣女孩，完全是他的菜，女孩自稱單身，兩人還進行了一趟2天1夜的「激情之旅」。最後卻親眼見到女孩跟有男友手牽手，自己無辜當上小王，當場全身顫抖心碎。

這名網友日前在Dcard發表這篇文章，說「在去年9月左右認識了這位女孩，簡稱X好了，X身材好、幽默風趣，完全是我的菜。當然剛認識時X和我說單身，和前任在六月底就分手了。我們就這樣曖昧了一個月左右約出來看電影，在X段考完我們出去玩了兩天一夜，在酒精催化下我們做了」。

「在往後也是很曖昧，也在這期間約出來做了好幾次，但有一些跡象讓我覺得她在隱瞞我」。

「直到12月我和她約在她的縣市在外過夜，X從台北下來，每次都做（坐）相同班次的車，也常跟朋友一起下來，由於我早到，買了兩杯飲料要送給X跟朋友，當下我看到的是她和一個男生穿著情侶裝、揹著相同的包包牽手出站，我當下傻眼了，在她還沒認出我之前躲在角落並跟了一段距離，非常確定是男女朋友關係」。

男網友明白表示PO文是想詢問「報仇」的方法，而之後他也更新文章，表示已跟女生攤牌，還將兩人鹹濕對話傳給女生的男友，對方也是被蒙在鼓裡。

網友紛紛回應：「傳個假證明你有菜花的圖給她：）」、「跟男方說一聲就好吧 復仇感覺太壞了（雖然女方婊子無誤）」。

也有人勸「兄弟 放過自己吧 別讓不甘心讓你成了跟她一樣的人」、「雖然女方不對，但還是放過自己吧，以後這樣做了，下一個女友知道你這樣做，哪敢跟你交往，會覺得你個性很偏激」。

也有網友提醒，原PO言論可能涉犯誹謗，不知是否因這個因素，這篇文章不久即遭到刪除。

(中時電子報)