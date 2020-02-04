提高獲利！運彩「運動數據」專區全新改版

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

買運彩跟買股票很像，購買前都需要做點功課，為了提高獲利機會，讓大家投注前更方便分析，台灣運彩官網「運動數據」專區最近做了全新改版。

全新「運動數據」3大特色。(台灣運彩提供)

運動數據專區(台灣運彩提供)

新版的「運動數據」有3大特色，首先就是「球種及聯盟變多」，特別是排球的新增以及網球及足球多個聯盟的新增；第2就是「對戰數據更完整」，大家可以點選即將開打的某一賽事，系統就會自動地把2隊過往的對戰紀錄同時左右呈現在同一個頁面，2隊對戰的戰績可以一目了然，呈現的內容有6大項，1.「下一場賽事」(2隊過去彼此交手的對戰紀錄、本季積分排名、勝率、近況、場均得分等)、2.「最近對戰」(2隊近期對戰紀錄)、3.「近期賽果」(2隊近期各自面對其他球隊的表現)、4.「後續賽程」、5.「美國職籃」(2隊本季勝場數、勝率、分區排名、分組排名、主客場戰績、近10場戰績、近期連勝敗、淨勝球(分)等)、6.「大小分歷史數據」(全部賽事、主場賽事、客場賽事出現大或小的比例)；最後第3大特色就是「新增場中即時數據」，台灣運彩有提供場中投注(Live Betting)的場次，比賽進行中該場比賽的即時統計數據，也都可以掌握。

以美國職籃為例(台灣運彩提供)

運動數據專區-馬刺-Vs.-快艇(台灣運彩提供)

2隊對戰戰績呈現的6大項內容(台灣運彩提供)

場中即時數據(台灣運彩提供)

有了新版的「運動數據」專區，大家可以多加利用，無論是賽前或場中，只要多一份分析就有機會多一份勝算，祝大家投注順利中大獎。

(中時電子報)